شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 12 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت، الموافق12 ديسمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها تعادل وادى دجلة مع البنك الأهلى بهدف لمثله ، وفوز الإتحاد السكندرى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف ، وفوز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين نظيفين .

الزمالك يحصد أول 3 نقاط بالفوز على المقاولون بثنائية نظيفة فى ضربة البداية

تغلب الزمالك على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، وجاء الهدف الأول للزمالك بتوقيع خالد الحسينى مدافع ذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى للأبيض، فى المباراة التى جمعت الفريقان، مساء اليوم، السبت، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

شيكابالا يفرغ غضبه فى زجاجات المياة بعد استبداله بسبب الإصابة

أفرغ محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، غضبه فى زجاجات المياة، عقب استبداله فى مباراة الزمالك والمقاولون العرب التى تجمع الفريقين على استاد الكلية الحربية بمنافسات الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدورى العام، وقام شيكابالا بركل زجاجات المياة تعبيراً عن غضبه من الإصابة التى تسببت فى خروجه من المباراة، والتى يتقدم فيها الزمالك بهدف نظيف.

24 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الأهلي

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 24 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري

رمضان صبحى يغيب عن بيراميدز أمام الزمالك بعد الطرد عقب مباراة الاتحاد

تعرض رمضان صبحى، جناح بيراميدز، للطرد في نهاية مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى، في الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز، حيث أشهر له محمد الصباحى حكم المباراة، الإنذار الأصفر الثانى نتيجة الاعتراض على الحكم مع نهاية أحداث اللقاء، ليغيب رمضان صبحى عن اللقاء المقبل لبيراميدز أمام الزمالك فى الجولة الثانية بالدورى.

الاتحاد السكندرى يخطف ثلاث نقاط غالية من بيراميدز بهدف +90.. فيديو

نجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز مثير على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأس.

البنك الأهلى يحصل على أول نقطة فى الدوري بتعادل مثير مع دجلة.. فيديو

تعادل فريق البنك الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد يوسف، مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز فى الظهور الأول للبنك الأهلى بدوري الأضواء والشهرة، أحرز هدف وادى دجلة صلاح أمين فى الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل عاصم صلاح لفريق البنك الأهلى فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع فى الشوط الثانى.