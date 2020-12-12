شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى يساند الطفلة مريم : باذن الله نكسب علشانك..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الرحمن مجدى نجم منتخب مصر الأوليمبى ولاعب فريق الاسماعيلى على ارسال رسالة إلى الطفلة مريم، والتي أعلنت والدتها عن عشق ابنتها للدروايش كما طالبت لاعبى الاسماعيلى بتحقيق الفوز غداً أمام المصرى لتحسين حالة ابنتها النفسية لما تكنه من عشق لهم مثل أبوها.



عبد الرحمن مجدى

وكانت والدة الطفلة مريم قد بعثت رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جاء فيها أن الطفلة تعشق الإسماعيلى بجنون مثل والدها وتمنت توصيل رسالة للاعبين بأهمية الفوز فى مواجهة الغد أمام المصرى البورسعيدى أملاً فى رفع روحها المعنوية وتحسن صحتها.

وفور انتشار موضوع الطفلة مريم، تفاعل لاعبو الإسماعيلى بشكل كبير بخصوص هذا الملف وتعاهدوا على تحقيق الفوز على الفريق البورسعيدى وتقديم كافة سبل الدعم المعنوى لها والذى سيمثل جانبا كبيرا فى تحسن حالتها الصحية.

ورحبت الأم بهذا الدعم والمساندة، مؤكدة أن مريم تتواجد حالياً خارج البلاد فى هولندا استعدادا لإجراء جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضافت أنها تتقدم بجزيل الشكر للمهندس إبراهيم عثمان على هذا الاهتمام وأنه بمثابة أب لكل الإسمعلاوية العاشقين لهذا الكيان العظيم.

وكان عثمان قد وجه رسالة للطفلة عبر الموقع الرسمى نصها، ”أتمنى من الله عز وجل أن يمن عليكى بالشفاء سأقوم بتوصيل قميص الفريق يحمل توقيع كل لاعبى الفريق للتعبير منهم عن مساندتك وسأقوم بدعوتك لحضور مباريات الفريق ومساندتهم لحصد مركز مميز بجدول مسابقة الدورى والتتويج بكأس البطولة العربية”.