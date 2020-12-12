شكرا لقرائتكم خبر عن طرد وخسارة فى أول مباراة لرمضان صبحي مع بيراميدز فى الدورى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض رمضان صبحى، جناح نادى بيراميدز، للطرد في نهاية مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى، في الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز.

أشهر حكم المباراة محمد الصباحى، الإنذار الأصفر الثانى نتيجة الاعتراض على الحكم مع نهاية أحداث اللقاء، ليغيب رمضان صبحى عن اللقاء المقبل لبيراميدز أمام الزمالك فى الجولة الثانية بالدورى.

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز مثير على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأسخسر فريقه أمام الاتحاد 2-1 فى أول جولة بالموسم

وعاد رمضان صبحى للظهور بمسابقة الدورى العام بعد غياب وصل لـ 363 يومًا، حيث كانت آخر مباراة له كانت مع الأهلى أمام فريق حرس الحدود فى 15 ديسمبر 2019

حصل رمضان صبحى على الكارت الأصفر الأول فى الدقيقة 37 في مباراة الاتحاد، وتمكن من الحصول على ركلة جزاء أهدرها زميله عبد الله السعيد فى الدقيقة 53

حصل رمضان صبحى مجددا على إنذار آخر ثم كارت أحمر بعد الاعتراض على الحكم

وبسبب الطرد سيغيب رمضان صبحى عن مواجهة الزمالك فى الجولة الثانية بالدورى المقرر لها يوم الخميس المقبل.