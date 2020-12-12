النحاس: اعترضت على الحكم لعدم احتساب ركلة جزاء لنا أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه أهدر العديد من الفرص أمام الزمالك، والخروج بنتيجة التعادل كانت ستكون مرضيه لفريقه.

وحقق نادي الزمالك فوزًا على المقاولون العرب بهجفين نظيفين مساء اليوم، السبت، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري We المصري.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"كان لنا العديد من الفرص وكنا الأقرب للتسجيل في الشوط الثاني، وأضعنا العديد من الفرص أمام الزمالك".

وأوضح، أن خبرات وحماس لاعبي الزمالك بالإضافة للأخطاء التي وقع فيها لاعبو المقاولون ساهمت في خروج المباراة بهذه النتيجة.

وأشار إلى أن اعترض على حكم المباراة لأن فرقه كان يستحق ركلة جزاء لم تحتسب، لكنه انفعاله كان بشكل لحظي ومر سريعًا.

وأتم:" الحكم احتسب وقت قليل جدا، لكننا لم نعترض، وفريق المقاولون لم يستغل الفرص التي اتيحت له، والخسارة بهدفين دون رد نتيجة كبيرة، التعادل كان ممكن يكون مرضي لنا".