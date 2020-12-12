أشرف قاسم: ضربة البداية للزمالك في مشوار الدوري مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على فوز فريقه على نظيره المقاولون العرب، في مستهل مشوار الفريقين بمشوار دوري we المصري.

حقق نادي الزمالك فوزًا على المقاولون العرب بهدفين نظيفين مساء اليوم، السبت، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري We المصري.

وقال قاسم في تصريحات صحفية بعد المباراة، إن الجهاز الفني لفريق الزمالك أغلق ملف المباريات السابقة، لافتا إلى أن الهدف هو تحقيق الفوز في المواجهات المقبلة.

وأوضح أن ضربة البداية للزمالك جاءت مميزة بعد تحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

وجاء الفوز ليرفع رصيد الزمالك إلى ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المصرية، متساويًا مع سيراميكا كليوباترا، الاتحاد السكندري وأسوان بنفس الرصيد.