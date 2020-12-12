إيهاب جلال يُعلن قائمة المقاصة لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، قائمة للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الأهلي.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة، في السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري we المصري.

واختار جلال قائمة مكون من 25 لاعبًا وهم:

" محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.

ومن جانبه، أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن اختيار ثلاثي فريق الشباب - زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ - ضمن قائمة الفريق لمباراة الأهلي، جاء في إطار رغبة المدير الفني إيهاب للاعتماد عليهم في المرحلة الحالية كونهم من العناصر المميزة في صفوف شباب المقاصة.