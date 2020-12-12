مباشر.. الزمالك 1 - 0 المقاولون العرب.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الأولى بدوري we المصري.

يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى محمد، حميد أحداد.

البدلاء: محمود جنش، محمود الونش، محمد عبد السلام، حمزة المثلوثي، كريم بامبو، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، مصطفى فتحي، أشرف بنشرقي.

ملخص المباراة

شهدت الدقيقة الـ6 عرضية للزمالك داخل منطقة جزاء المقاولون أعقبها عرضية من زيزو اصطدمت بمدافع المقاولون وخرجت إلى خرج المعلب لتصير ضربة ركنية.

وبعد مرور 8 دقائق ظهر الزمالك متماسكا ومسيطرا على مجريات اللعب، ليلجأ في الدقيقة الـ12 إلى الكرات الطولية.

ومع مرور ربع ساعة من زمن اللقاء، أرسل المقاولون عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة جزاء الزمالك وصلت سهلة إلى يد أبوجبل.

وحاول الزمالك استغلال هجوم المقاولون، مستغلا مهارة شيكابالا، الذي قاد هجمة في الدقيقة الـ17 أنهاها بتسديدة في يد الحارس.

وترجم الزمالك سيطرته لهدف أول في الدقيقة الـ27، بعد عرضية من الجانب الأيمن سددها محمود علاء ليتصدى لها أبو السعود قبل أن تصطدم بخالد الحسيني وتدخل مرماه بالخطأ.

وفي الدقيقة الـ41 سدد مصطفى محمد رأسية مستغلا عرضية من الجانب الأيسر للزمالك داخل منطقة الجزاء يقابلها مصطفى محمد برأسية قوية تخرج أعلى مرمى أبو السعود إلى خارج الملعب، وبعدها بدقيقة سقط محمد بعد كرة مشتركة على أرض الملعب مع لاعب المقاولون لكنه نزل إلى أرض الملعب مرة أخرى لاستكمال المباراة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه فرجاني ساسي في الدقيقة الـ56 ، بعد إمساكه لاعب المقاولون من قميصه وإعاقته أثناء هجمة مرتدة للمقاولون.

وفي الدقيقة الـ60 سدد حميد أحداد رأسية، مستغلا عرضية من حازم إمام، قابلها بضربة رأس تصل سهلة إلى يد حارس المقاولون.

وفي الدقيقة الـ65 قرر المدرب باتشيكو خروج شيكابالا من المبارة ودخول المغربي أشرف بنشرقي بدلا منه.

وكاد يدرك فريق المقاولون العرب التعادل في الدقيقة 80، بعد ركلة ثابتة من الجبهة اليمنى حولها محمد سالم برأسه لتمر بجوار القائم الأيمن لأبو جبل.