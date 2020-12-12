إشبيلية يخطف فوزاً صعباً من خيتافي وتعادل مثير بين فالنسيا وأتلتيك بيلباو

خطف إشبيلية فوزاً صعباً ومتأخراً بالنيران الصديقة من أرض مضيفه خيتافي بنتيجة 1-0 السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وجاء هدف المباراة الوحيد عكسيًا عبر المدافع خافيير إيتشييتا (81) بضربة رأسية كان يحاول فيها تشتيت الكرة.



واقترب إشبيلية من المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.



وفي مباراة أخرى، انتهت مواجهة فالنسيا وضيفه أتلتيك بيلباو على وقع التعادل المثير بهدفين لكل منهما.



أقيمت المباراة على ملعب ميستايا معقل فالنسيا، وافتتح كارلوس سولر التهديف لأصحاب الأرض في الدقيقة 26 من ركلة جزاء ثم تعادل أسيير فيلاليبري للضيوف في الدقيقة 55، وعاود بيلباو تقدمه في الدقيقة 79 عن طريق راؤول غارسيا من ركلة جزاء قبل أن يتمكن فريق الخفافيش من إدراك التعادل عبر مانو فاييخو في الدقيقة 83.



وأصبح بذلك رصيد فالنسيا 14 نقطة وهو نفس رصيد بيلباو.

المصدر: بي إن سبورت