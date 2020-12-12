أستون فيلا يقتنص فوزاً غالياً من وولفرهامبتون 

حقق أستون فيلا فوزاً هاماً وثميناً خارج قواعده على مستضيفه وولفرهامبتون بهدف دون رد، السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز أنور الغازي هدف الفوز لأستون فيلا في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.
وشهد اللقاء طرد البرازيلي دوغلاس لويس لاعب وسط أستون فيلا في الدقيقة 85 وعقب ذلك أشهر الحكم مايك دين البطاقة الحمراء أيضاً في وجه جواو موتينيو نجم وولفرهامبتون في الدقيقة 95.
وسيطر وولفرهامبتون على معظم أوقات المباراة وهدد مرمى الضيوف وكان قريباً جداً من التقدم إلا أن يقظة وتألق الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا حال دون تلقي شباكه لأي هدف.
ورفع أستون فيلا رصيده إلى 18 نقطة فيما توقف رصيد أصحاب الأرض عند 17 نقطة.
المصدر: بي إن سبورت
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