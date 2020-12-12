شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن عن إشارات عمار حمدي للاعبي بيراميدز: «تربية الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، إنه سعيد بالفوز على بيراميدز بهدفين لهدف والأداء الرائع لفريقه، مشددا على أنه حتى وإن لم يفز باللقاء كان سعيدا بالأداء وتنفيذ لاعبيه للتعليمات.

وشدد مدرب الاتحاد، على أن عمار حمدي لاعب ممتاز وسيكون ركيزة من ركائز المنتخب الأول، وتمسك بضمه للاتحاد واجتهد مجلس محمد مصيلحي في التعاقد معه، وهو لاعب ممتاز مع المنتخب الأولمبي ويكتسب الخبرات وأخرجه بسبب الإجهاد وليس لما يقال أنه غير جاهز لخوض مباراة كاملة.

وأكد حسام حسن، أن عمار حمدي لم يرتكب أي خطأ ولم يوجه إشارات للاعبي بيراميدز، خاصة رمضان صبحي بعد الهدف، مضيفا أن عمار زميل رمضان وما حدث مجرد مداعبة، خاصة أن عمار تمت تربيته في النادي الأهلي ويعلم ما عليه ويحترم الجميع.

وأشار حسن، إلى أنه واجه فريقا قويا ومحترما دعم صفوفه بعناصر مميزة، ولكن في النهاية يثق في إمكانيات لاعبيه والثقة الكبيرة التي ظهروا بها، ويشكر فريقه على البداية الرائعة والتنفيذ الجيد للتعليمات.

وأضاف حسام حسن أنه قبل القرعة وهو يحترم الجميع ويرى أن بيراميدز فريق قوي ومنافس على لقب الدوري ويمتلك مجموعة ممتازة في مختلف الخطوط، ويعلم جيدا أن المباراة ليست سهلة، وكان يثق بشدة في فريقه واللاعبين الذين كانوا في أعلى تركيز، رغم إلغاء هدفين للفريق واحتساب ركلة جزاء لبيراميدز، قائلا: «طالبت فريقي بالهدوء التام، لأن الاتحاد فريق كبير لديه إمكانيات تؤهله للعودة من التأخر».