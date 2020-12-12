شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة ينتصر على خيبر ويواجه منيف والان مع التفاصيل
وكان الوحدة كسب أولى مبارياته أمام خيبر بنتيجة 8/2، ويطمح لاعبو الفرسان في مواصلة الانتصارات في دورة الصعود لكرة قدم الصالات.
يشرف على لعبة كرة قدم الصالات الوحداوية نبيل صعيدي، والإداري يحيى مجرشي، ويضم الجهاز الفني المدرب محمد الحارثي، ويساعد عايض الشيخي، ومدرب الحراس إبراهيم الشيخي، ويضم اللاعبين: أحمد العرياني، ومراد كداف، وعبدالعزيز الفلاحي، وسلطان الحارثي، وسلمان الزبيدي، ومهنا الحربي، وعلي قاسم، وراشد العتيبي،
وعلي الشمراني، وصالح العرياني، وفيصل الحربي، وعبدالله السلمي، وعبدالرحمن طيب، ونزيه الجدعاني، وعبدالرحمن سليمان.
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