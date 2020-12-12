شكرا لقرائتكم خبر عن العطية يحسم منافسة أولى جولات باها حائل تويوتا الدولي 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حصد السائق القطري ناصر بن صالح العطيَّة أسرع توقيتٍ في المرحلةِ الثانية - والأخيرة - من باها حائل الدولي 2020 والتي أقيمت يوم السبت، ليحسم لقب الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات «فيا - باها».

ووقع على عاتِقَي سائق فريق تويوتا فتح المسارات أمام الآخرين لمرحلة اليوم، وطولها 275.54 كيلومتر، بصفته الفائز بمرحلة أمس (الجُمعة)، إلا أنه وملّاحه الفِرنسي ماتيو بوميل بقِيا هادِئَيْن أمام ضغوطات أقرب المُنافسين إليه، سائقا فريق «أكس رايد»، الإسباني «الماتادور» كارلوس ساينز الأب و«الديك» الفِرنسي ستيفان بيترهانسِل، إذ اجتازَ خط النهاية بفارق 3:20 دقائق عن الثاني، وأحرز الفوز في الترتيب العام بفارق 6:10 دقائق عن السائق الإسباني.

وقال العطية: «كان يومنا جيِّدًا، لقد وثِقنا بسُرعتنا، افتتحنا المسارات ولكن كان أمامنا حلٌّ وحيد ألا وهو الضغط، لقد خُضنا مرحلةً رائعة بلا أخطاء ولا مشاكل ولا انثقابات إطارات، سعيدٌ للغاية للفوز بالجولة الأولى من باها حائل، لدينا يومان للراحة، وستكون الجولة الثانية مُختلفة ولكن سنسعى لبذل أفضل ما لدينا، إنه فوزنا الثالث في حائل، ونأمل أن نُحقق الفوز الرابع قريبًا».

قدَّم ساينز وبيتِرهانسِل أداءً مُقاربًا في سيارةِ ميني «جوون كووبر ووركس باغي»، وأنهيا المرحلةَ في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

قال ساينز: «لقد كان يومًا جيِّدًا، لم نُواجه المشاكل، حافظنا على خطتنا، وسنُجرِّب بضعة أمور جديدة يوم الاثنين».

في حين قال بيتِرهانسِل: «لقد كانت مرحلة اليوم مُمتعة، مزيجٌ بين المسارات السريعة والرملية والكُثبان الرملية مع مناظر جميلة للغاية. لقد خُضنا يومين رائعين من المُنافسات مع مُستوى جيِّد من التنظيم وكُتَيِّب الطريق الجَيِّد وهذه فُرصة رائعة لاغتنامها قُبيل رالي داكار».

وأدلى مُدير فريق «أكس رايد» سفين كوانت بتصريحٍ حول أداء سائقيه وسيارة ميني قال فيه: «لقد كانت نتيجةً جيدةً، وبالتأكيد نُريد الفوز بالمركز الأول إلا أن ناصر سريعٌ جدًا هنا، لقد ناسبته تضاريس المنطقة، ونحن سُعداء بأداء سياراتنا».

وذهبَ المركز الرابع للسائق السعودي الفائز خمس مرّات سابقًا برالي حائل الدولي يزيد بن مُحمَّد الراجحي في سيارة تويوتا، إذ أنهى الباها بفارق 14:48 دقيقة عن زميله القطري في الفريق.

وقال الراجحي: «استمتعتُ بهذا الرالي وهو تحضيرٌ لمُشاركتنا في رالي داكار 2021، إذ سار كل شيءٍ على ما يُرام، لقد واجهتنا مُشكلة صغيرة في اليوم الأول، لم نُخاطر كثيرًا هذا اليوم، وأعتقد بأن علينا تحسين تأديتنا خلال اجتياز الكُثبان الرملية الناعمة والبطيئة في الجولة التالية، حيث لا تُريد أن تضغط أكثر، فكلما ضغطَتَ أكثر خسرتَ مزيدًا من الوقت».

وبدأت مُنافسات اليوم قُرب بلدة جُبًّة واتجهت نحو الغرب من مدينة حائل، ومن ثم تقطع مسارًا دائريًا عبر الصحراء ينتهي قُرب بلدة قنا، وتعيَّن على المُنافسين المُرور بنُقطتي مُرور الأولى بعد 147.29 كيلومتر، والأخرى بعد 261.46 كيلومتر، بمسافة إجمالية 275.54 كيلومتر.

وكان الأداء مُتقاربًا بين رُباعي المُقدِّمة مع الوُصول لنُقطة المُراقبة مُنتصف المرحلة، حيث تقدَّم العطية على ساينز تقدُّمًا طفيفًا، رغم أنه كان يفتتح المسارات، إذ اعتمد بدرجةٍ كبيرةٍ على التوجيهات الملاحية من ماتيو بوميل.

وتقدَّمَ السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف على مُنافسه الهولندي بِرنهارد تين برينكي في المعركة على لقب السائقين، وأنهيا الباها في المركزين الخامس والسادس، وتأجَّل حسم اللقب بينهما إلى الجولة الثانية من «رالي حائل تويوتا الدولي 2020» الذي سيُقام في الفترة ما بين 14 و16 ديسمبر.

وفي فئة «تي 3» الخاصة بالمركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية، تراجع السائق السعودي صالح السيف إلى المركز الثامن في الترتيب العام، خلف السائق الروسي دِنيس كروتوف في سيارة ميني، مع ذلك، حافظ السائق السعودي على تألُّقه وأدائِهِ الرفيع في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، حيث أحرز الفوز بلقبها في مركبته «كان - أم».

وأكمل السائقان الهولندي إريك فان لوون في سيارة تويوتا، والتشيكي ميروسلاف زابليتال في سيارة فورد المراكز العشرة الأولى، وأنهى البلجيكي غويام دي ميفيوس في المركز الـ11، والثاني في فئة «تي 3»، واحتل السائق الإماراتي خالد الجافلة الرالي في المركز الـ12، وسجَّل السائق البولندي ياكوب «كوبا» برزيغونسكي خامس أسرع توقيت في المرحلة الأخيرة، لكنه يحتل المركز الـ14 في الترتيب العام بسبب مشاكل الوقود التي واجهته في اليوم الأول.

وأنهى السائق الهولندي كيس كوولِن الرالي في المركز الـ13، والأول في فئة «تي 4» للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع، إذ يقود مركبة «كان - أم» طراز «مافِريك أكس 3» بألوان فريق«ساوث رايسينغ»، وقدَّم السائق البولندي آرون دومزالا أداءً رائعًا، وأنهى المرحلة ثانيًا في هذه الفئة، إلا أن أداءه المُريع في اليوم الأول منحَ كوولن هامشًا كبيرًا في المُقدِّمة، وتمكَّن من تقليص الفارق بينهما في المُنافسة على لقب هذه الفئة.

وأنهى السائق القطري خليفة بن صالح العطية في المركز الثالث في هذه الفئة، في حين واجهت البُرتُغالي لورنسو روسا مشاكل تقنية في مركبته.

ولم يتمكَّن السائق التشيكي مارتِن بروكوب من المُشاركة في فئة الرالي الدولي، لكن نجم الراليات العالمي السابق شاركَ في المرحلة الثانية في فئة الرالي الوطني، بقصد اختبار تحضيراته للتحدِّي الأكبر، رالي داكار 2021.

وفي فئة الدرّاجات النارية، قدَّم الدرّاج الفِرنسي أدريان فان بيفِرِن أداءً قويًا لليوم الثاني على التوالي، حيث صقَلَ تحضيراته لرالي داكار، وتفوَّقَ على مُنافسيه في هذه الفئة. وأنهى درّاج فريق ياماها المرحلة بفارق 23:16 دقيقة عن مُنافسه البولندي كونراد دابروفكسي وأنهى الجولة بفارق 48:25 دقيقة في الترتيب العام، وأنهى الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم الرالي ثالثًا.

وفي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات «كوادز»، أنهى الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي المرحلة أولًا ليُحرز بالتالي لقب هذه الفئة للمرة الثانية على التوالي، على درّاجة ياماها، وأنهى الدرّاج رياض الشمري، الفائز السابق بلقب هذه الفئة، الرالي ثانيًا، ووليد الناهض ثالثًا.

وأُقيمَ رالي حائل تويوتا الدولي 2020 بتنظيمٍ وتعاونٍ بين هيئة تطوير منطقة حائل ووزارَة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل، وتحت رعاية أمير حائل رئيس هيئة تطوير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود.

رالي حائل تويوتا الدولي 2020

الترتيب العام المُؤقت بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:

فئة السيارات:

السائق والملّاح - السيارة - التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) - تويوتا «هايلوكس» - 6:14:27 ساعات

02- كارلوس ساينز الأب (إسبانيا)/ لوكاس كروز (إسبانيا) - ميني «جون كووبر ووركس باغي» - 6:20:37 ساعات

03- ستيفان بيترهانسيل (فِرنسا)/ إدوار بولانجيه (فِرنسا) - ميني «جون كووبر ووركس باغي» - 6:23:26 ساعات

04- يزيد بن مُحمَّد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) - تويوتا «هايلوكس أوفردرايف» - 6:29:15 ساعات

05- فلاديمير فاسيلييف (روسيا)/ دميترو تسيرو (أوكرانيا) - ميني «جون كووبر ووركس رالي» - 6:43:02 ساعات

06- بِرنهارد تين برينكي (هولندا)/ توم كولسول (بلجيكا) - تويوتا «هايلوكس أوفردرايف» - 6:49:56 ساعات

07- دِنيس كروتوف (روسيا)/ قُسطنطين جيلستوف (روسيا) - ميني «أول 4 رايسينغ» - 7:07:55 ساعات

08- صالح السيف (السعودية)/ لوران ليكتلِوتشيه (فِرنسا) - «كان - أم» «مافِريك أكس 3» - 7:10:19 ساعات

09- إريك فان لوون (هولندا)/ سيباستيان ديلاونيه (فِرنسا) - تويوتا «هايلوكس أوفردرايف» - 7:12:07 ساعات

10- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ مارِك سيكورا (سلوفاكيا) - فورد «أف 150 إيفو» - 7:13:45 ساعات

11- غويام دي ميفيوس (بلجيكا)/ مارتين ويداغي (بلجيكا) - «كان - أم» «مافِريك أكس 3» - 7:19:08 ساعات

12- خالد الجافلة (الإمارات)/ علي ميرزا (الإمارات) - تويوتا «هايلوكس» - 7:24:57 ساعات

13- كيس كوولِن (هولندا)/ يورغِن فان دين غووربِرغ (هولندا) - «كان - أم» «مافِريك أكس 3» - 7:41:43 ساعات

14- ياكوب «كوبا» برزيغونسكي (بولندا)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) - تويوتا «هايلوكس أوفِردرايف» - 7:48:04 ساعات

15- خليفة بن صالح العطية (قطر)/ باولو سيتشي (إيطاليا) - كان «كان - أم» «مافِريك أكس 3» - 7:49:05 ساعات

الترتيب العام المُؤقت لفئة الدرّاجات النارية بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:

الدرّاج والدرّاجة:

01- أدريان فان بيفِرِن (فِرنسا) - ياماها «دبليو آر 450 أف» - 5:38:22 ساعات

02- كونراد دابروفسكي (بولندا) - «كاي تي أم 450 رالي رِبليكا» - 6:26:47 ساعات

03- مشعل الغُنيم (السعودية) - «كاي تي أم 450 رالي رِبليكا» - 6:57:33 ساعات

04- أنس الرهياني (السعودية) - «كاي تي أم - 450» - 7:22:16 ساعات

05- عبدالحليم المُغيرة (السعودية) - «كاي تي أم - إي أكس سي 450» - 7:40:27 ساعات

الترتيب العام المُؤقت لفئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات «كوادز» بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:

الدرّاج والدرّاجة:

01- عبدالعزيز الخليفي (السعودية) - ياماها «700» - 7:08:14 ساعات

02- رياض بن سعود الشمَّري (السعودية) - ياماها «واي أف زد 450» - 7:12:06 ساعات

03- وليد الناهض (السعودية) - ياماها «رابتور 700» - 7:52:08 ساعات

05- فيصل الشمَّري (السعودية) - ياماها «رابتور 700» - 8:01:33 ساعاتا «رابتور 700» – 8:01:33 ساعات