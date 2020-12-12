شكرا لقرائتكم 24 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختار إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى المقاصة 24 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الأهلى المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وبلتاجى سمير وأحمد مودى وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسنى فتحى وعصام صبحى ومحمد دسوقى وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحى وعلى محمد على وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلى وباولن فوافى وعبد الله مجدى ومروان حمدى بجانب ثلاثى الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.
وأكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن اختيار ثلاثى فريق الشباب - زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ - ضمن قائمة الفريق لمباراة الأهلي، جاء فى إطار رغبة المدير الفنى إيهاب للاعتماد عليهم فى المرحلة الحالية كونهم من العناصر المميزة فى صفوف شباب المقاصة.
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