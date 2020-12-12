شكرا لقرائتكم مدرب بيراميدز: لم نقدم الأداء المنتظر والدورى ما زال طويلا وصعبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لنادى بيراميدز، أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر ولم يظهر الأداء الذى ظهر به الفريق فى اللقاءات الودية، وبيراميدز افتقد للكرة كثيرا والأداء الفردى أقل بكثير، والشوط الثانى تطور المستوى أكثر ولكن ليس بالصورة المطلوبة، والاتحاد استغل الخطأ الدفاعى وفاز.

شدد على أن الدورى ما يزال طويلا وصعبا والبداية يجب التعامل معها ويتم تصحيح الأخطاء سريعا وأنا أتحمل مسئولية النتيجة واللقاء والفريق لم يظهر بمستواه الطبيعي، والوقت ما يزال مبكرا وعلينا العمل القوى السريع، والأداء فقط فى الملعب هو سبب الفوز وليس شيء آخر، والكرة لم تكن تمشى بالشكل المطلوب بين أقدام اللاعبين، وبيراميدز كان يجب أن يكون أفضل فى المباراة الافتتاحية، والدورى الذى ينافس على لقبه.

شدد على أن الأهداف الملغاة للاتحاد لا تخصه وإنما قرار الحكم والفار ولا يعلق عليه، وركلة الجزاء الفار هو من قررها وألغى ركلة أخرى ولا يعلق على ذلك، وما يركز عليه هو الأداء والفريق ارتكب عدة أخطاء خاصة فى الدفاع وفى الوسط، والكرة لم تسر مثلما كان يتوقع أو يتمنى.

وحول قرار الدفع بشريف إكرامى فى أول مباراة رسمية، شدد أنه حارس ممتاز ولم تكن هناك أخطاء مرتكبة من جانبه على الإطلاق، والنادى يمتلك 3 حراس هم الأفضل، من بين 6 حراس فى الدوري، ولديه حيرة فى اختيار الحارس وبعدل شديد اختار إكرامى للقاء الاتحاد، ولكن مستوى الحراس الثلاثة واحد وهم الأفضل ويثق فيهم بشدة، والكل يجب أن يكافح من أجل اللعب فى المركز الأساسي، وهو تحدث مع الحراس الثلاثة منذ بداية توليه المهمة، وأكد على أنه سيكون عادلا فى اختياراته، ويستحيل تحميل إكرامى مسئولية أى هدف، والكل يتحمل المسئولية وأنا كمدرب المسئول الأول عن الخسارة، ويفكر جديا فى المباراة المقبلة أمام الزمالك.

أشار إلى أن بيراميدز لم يستغل الأطراف بشكل جيد فى المباراة، والفريق لم يقدم المنتظر منه، وبيراميدز لم يستحوذ على الكرة كثيرا فى وسط الملعب والمنظومة بالكامل تحتاج للعمل واللعب بقوة، وحول غياب رمضان صبحى أمام الزمالك للإيقاف أكد أنه مؤثر للغاية ولاعب قوى وعليه أن يتعلم من الإنذار الثانى ولا يكرر ما حدث لأنه مهم للفريق، وكان غاضبا لعدم احتساب ركلة الجزاء فى نهاية المباراة، ولم يكن يتمنى غيابه عن اللقاء المقبل والكل يخطئ وعليه التعلم.

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز مثير على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأس.