شكرا لقرائتكم حسام حسن: سعيد جدًا بالأداء والطموح حتى لو لم يحالفنا الحظ ونفوز باللقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، عن سعادته بتحقيق الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأس.

أضاف حسام حسن فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" إنه سعيد بأداء فريقه وحالة الانسجام التى ظهرت بين اللاعبين فى أول مباراة بالدورى، قائلاً: "سعيد جدًا بالأداء والطموح، حتى لو لم يحالفنا الحظ ونفوز باللقاء".

وعن طموح زعيم الثغر فى الدورى هذا الموسم أكد حسام حسن، أن الوقت مبكر جدًا للحديث عن طموح الاتحاد فى الدورى، لافتًا إلى أن نادى الاتحاد يستحق أن يتواجد فى المكانة التى تعكس تاريخه وعراقته بين الأندية، واعدًا بأن يكون فريق قوى يستطيع تحقيق تلك الطموح.

أحداث الشوط الأول



فى بداية الشوط الأول، ضغط زعيم الثغر وهدد مرمى شريف إكرامى بأكثر من هجمة، وسجل خالد قمر هدف بعد صناعة من رزاق سيسيه بالدقيقة الثالثة ألغاه حكم الراية، وفى الدقيقة 7 أحرز رزاق سيسيه هدف من صناعة خالد قمر إلى أن تقنية الفار ألغت الهدف بداعى التسلسل أيضًا.

وبعد مرور 20 دقيقة بدأ بيراميدز يدخل فى أجواء اللقاء، وهدد مرمى محمد صبحى عن طريق تسديدة من رمضان صبحى، إلا أن الحارس تصدى لها بكل سهولة.

وفى الدقيقة 34 أحرز عبد الله السعيد، هدف تقدم فريقه على الاتحاد السكندرى، من ضربة رأس متقنة، ليصل لهدفه رقم 109 ليعادل رقم محمود الخطيب نجم الأهلى السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالى، وفى الدقيقة 36 تلقى رمضان صبحى البطاقة الصفراء.

وفى الدقيقة 44 أحرز عمار حمدى لاعب الاتحاد هدف التعادل لفريقه على الطريقة البرازيلية بعدما راوغ ثلاثة لاعبين وسدد الكرة فى شباك شريف إكرامى.

أحداث الشوط الثانى



مع بداية الشوط الثانى ضغط بيراميدز على الاتحاد، وحصل رمضان صبحى على ركلة جزاء سددها عبد الله السعيد وتصدى لها ببراعة حارس زعيم الثغر محمد صبحى، فى الدقيقة 53.

استمر الهدوء مسيطرًا على أجواء اللقاء، وفى الدقيقة 73 دخل أحمد الشيخ المباراة بدلاً من محمود حمادة، وفى الدقيقة 82 تلقى محمد صبحى حارس زعيم الثغر البطاقة الصفراء بسبب إضاعة الوقت.

وفى الدقيقة 93 حصل رمضان صبحى على ركلة جزاء ثانية، احتسبها الحكم محمد الصباحى، وتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفار، وفى الدقيقة 94 أحرز خالد الغندور هدف الفوز لفريقه ليحصد زعيم الثغر أول ثلاث نقاط، ويتعثر بيراميدز فى الظهور الأول مع طرد رمضان صبحى بسبب الإنذار الثانى.