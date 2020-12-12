شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الزمالك يواصل تقدمه على المقاولون 1 / 0.. وضغط من الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة بين الزمالك والمقاولون، وسط تقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله خالد الحسينى مدافع ذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه، فى المباراة التى تجمع الفريقان حاليًا، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

تشكيل الفريقان

ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالى:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وحميد أحداد وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل المقاولون المباراة بالتشكيل التالى:"محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، فاروقا، خالد الحسينى، حسن الشامى فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح ومحمد مجلى وأحمد الشيمى وأحمد داوودا فى خط الوسط، كريم مصطفى وسيف الجزيرى فى خط الهجوم".

الشوط الأول

وشهدت أول ربع ساعة استحواذ للزمالك بنسبة تصل إلى 70%، وسط محاولات هجومية فى أول خمس دقائق مع سيطرة على مجريات الأمور دون خطورة للمقاولون العرب وعقب مرور أول ربع ساعة بدأ فريق المقاولون فى النشاط الهجومى بتسديدة من الجزيرى مرت بعيدة عن القائم الأيمن لمحمد أبو جبل وتوالت التمريرات بين لاعبى الزمالك فى محاولة لخلق فرص على مرمى المقاولون العرب.

ونجح الزمالك فى خطف الهدف الأول فى الدقيقة 27، وجاء الهدف عن طريق خالد الحسينى لاعب المقاولون بالخطأ فى مرماه حيث سدد محمود علاء ارتدت من الحارس محمود أبو السعود ليسكنها الحسينى فى شباك حارسه بالخطأ وبهذا الهدف مرت أول 30 دقيقة من اللقاء بتقدم الزمالك وتراجع الفريق الأبيض فى آخر ربع ساعة من هذا الشوط وسط محاولات هجومية من المقاولون العرب لإدراك التعادل دون جدوى.