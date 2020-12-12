24 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 24 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.
وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن اختيار ثلاثي فريق الشباب - زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ - ضمن قائمة الفريق لمباراة الأهلي، جاء في إطار رغبة المدير الفني إيهاب للاعتماد عليهم في المرحلة الحالية كونهم من العناصر المميزة في صفوف شباب المقاصة.
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