شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: "لسة بدرى للحديث عن الطموح فى الدورى وأعد بفريق قوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، عن سعادته بتحقيق الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأس.

أضاف حسام حسن فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" إنه سعيد بأداء فريقه وحالة الانسجام التى ظهرت بين اللاعبين فى أول مباراة بالدورى، قائلاً: "سعيد جدًا بالأداء والطموح، حتى لو لم يحالفنا الحظ ونفوز باللقاء".

وعن طموح زعيم الثغر فى الدورى هذا الموسم أكد حسام حسن، أن الوقت مبكر جدًا للحديث عن طموح الاتحاد فى الدورى، لافتًا إلى إن نادى الاتحاد يستحق أن يتواجد فى المكانة التى تعكس تاريخه وعراقته بين الأندية، واعدًا بأن يكون فريق قوى يستطيع تحقيق تلك الطموح.

أحداث الشوط الأول

فى بداية الشوط الأول، ضغط زعيم الثغر وهدد مرمى شريف إكرامى بأكثر من هجمة، وسجل خالد قمر هدف بعد صناعة من رزاق سيسيه بالدقيقة الثالثة ألغاه حكم الراية، وفى الدقيقة 7 أحرز رزاق سيسيه هدف من صناعة خالد قمر إلى إن تقنية الفار ألغت الهدف بداعى التسلسل أيضًا.

وبعد مرور 20 دقيقة بدأ بيراميدز يدخل فى أجواء اللقاء، وهدد مرمى محمد صبحى عن طريق تسديدة من رمضان صبحى، إلا إن الحارس تصدى لها بكل سهولة.

وفى الدقيقة 34 أحرز عبد الله السعيد، هدف تقدم فريقه على الاتحاد السكندرى، من ضربة رأس متقنة، ليصل لهدفه رقم 109 ليعادل رقم محمود الخطيب نجم الأهلى السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالى، وفى الدقيقة 36 تلقى رمضان صبحى البطاقة الصفراء.