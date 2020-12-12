شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك.. طرد رمضان صبحي عقب مباراة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفنى لفريق بيراميدز ضربة موجعة بعد تأكد غياب رمضان صحبى، نجم الفريق المنضم حديثا، وذلك بعد طرده عقب نهاية مباراة الاتحاد السكندري، مساء اليوم السبت، التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، بالجولة الأولى للدوري الممتاز.

ونال رمضان الإنذار الثاني عقب نهاية اللقاء بهزيمة بيراميدز، بنتيجة (2-1)، بسبب اعتراضه على عدم احتساب ضربة جزاء لصالحه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وتأكد غياب رمضان صبحي عن لقاء الزمالك، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية للدوري، وقد تتصاعد العقوبة حال إدانة اللاعب في اعتراضاته ضد حكم اللقاء محمد الصباحي.

وانضم رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما، لبيراميدز قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد نهاية إعارته إلى الأهلي.