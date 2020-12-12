جدول مباريات «طائرة» الأهلي في بطولة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات «طائرة» الأهلي في بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن قرعة منافسات دوري الكرة الطائرة رجال للموسم الجديد 2020-2021، الذي ينطلق يوم 18 ديسمبر الجاري.
وأسفرت قرعة الدوري عن وقوع فريق «رجال طائرة الأهلي» ضمن المجموعة الأولى، التي تضم بتروجت وهليوليدو والشرقية للدخان ومصر للبترول والقناة.
ويفتتح الأهلي رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري يوم الجمعة القادم 18 ديسمبر بمواجهة مصر للبترول، ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الأهلي بالجزيرة.
وسيخوض الأهلي ثاني مبارياته أمام بتروجت، على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، التي ستقام يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر.
ويلتقي الأهلي القناة يوم 25 ديسمبر، ثم يواجه هليوليدو يوم 28 ديسمبر في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة.
خامس مباريات الأهلي ستكون أمام الشرقية للدخان، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 1 يناير، على صالة الشرقية للدخان.
ويلتقي الأهلي فريق مصر للبترول في الجولة السادسة، يوم الاثنين 4 يناير، على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، فيما يلتقي فريق بتروجت في إطار الجولة السابعة يوم الجمعة 8 يناير، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.
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