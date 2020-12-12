شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ألعاب القوى بالأهلي يحرز المركز الأول في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي المركز الأول في بطولة الجمهورية رجال وسيدات، التي أقيمت خلال الفترة من 9-12 ديسمبر الجاري.

‫وحصد فريق رجال ألعاب القوى بالنادي 28 ميدالية متنوعة، فيما حصل فريق السيدات على 25 ميدالية متنوعة. ‫

ليتمكن الأهلي من تحقيق المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، بعدما نجح في تحقيق عدد «26» ميدالية ذهبية و«15» ميدالية فضية و«12» ميدالية برونزية.

وشارك من الأهلي 76 لاعبًا ولاعبة، كما شارك 867 لاعبًا و489 لاعبة، يمثلون 49 ناديًا ومركز شباب.‬

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ويقود ألعاب القوى بالأهلي ياسر داوود، رئيس الجهاز والمدير الفني، وعادل علي أبو بكر، المدير الإداري، ووائل عبد العظيم، إداريًّا.