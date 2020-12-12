«أهلي ٢٠٠١» يفوز على الجونة بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠١، على ضيفه الجونة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة الجمهورية.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عاصم سليم.
الدفاع: جلال فارس - هاني عمرو - محمد سلامة - أحمد سيد عبد النبي.
الوسط: أحمد أشرف - كريم سعد الله - محمد خالد - أحمد سيد غريب - عمر رزق.
الهجوم: علي عمرو.
افتتح علي عمرو التسجيل للأهلي في الدقيقة ١٧ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة مميزة من أحمد سيد غريب، وأضاف عمر رزق الهدف الثاني في الدقيقة ٤٣ بنفس الطريقة وبعد تمريرة عرضية من غريب أيضًا.
وفي الشوط الثاني شارك محمد ياسر بدلًا من علي عمرو، وطه محمود بدلًا من أحمد أشرف، وشهاب وائل بدلًا من هاني عمرو، ومحمد رضا بدلًا من محمد خالد، وعمر حجاج بدلًا من عمر رزق.
بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٦ نقاط من فوزين متتاليين على غزل المحلة ١-صفر، والجونة ٢-صفر، مسجلًا ٣ أهداف ودون أن يستقبل أهدافا في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ ياسر رضوان مديرًا فنيًّا، ومعتز إينو مدربًا عامًّا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، ومحمد راشد إداري الفريق، وأحمد عبد الخالق المدلك.
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