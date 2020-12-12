شكرا لقرائتكم خبر عن شتوتجارت يسحق مضيفه دورتموند بخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أحرز شتوتجارت الوافد الجديد ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق ليسحق مضيفه بروسيا دورتموند 5-1 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة خارج ملعبه هذا الموسم.

وبدأ شتوتجارت بقوة وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 26 بعد تدخل من إيمري تشان على ماتيو كليموفيز وأرسل سيلاس وامانجيتوكا الحارس رومان بيركي في الاتجاه الخاطئ.

وضغط الفريق الضيف لتعزيز تقدمه لكن دورتموند، بدون مهاجمه إيرلينج هالاند، أدرك التعادل عكس مجريات اللعب عندما سدد جيوفاني رينا كرة من فوق حارس شتوتجارت بعد تمريرة عرضية متقنة من رفائيل جيريرو.

لكن جيريرو ارتكب خطأ عند حدود منطقة الجزاء استغله وامانجيتوكا ليحرز هدفه السابع هذا الموسم في الدقيقة 53.

وجعل فيليب فورستر، في مشاركته الثانية في التشكيلة الأساسية مع شتوتجارت، النتيجة 3-1 عند مرور ساعة من اللعب قبل أن يضيف زميله الشاب تانجاي كوليبالي الهدف الرابع بعد ذلك بثلاث دقائق.

واستغل نيكولاس جونزاليز الانهيار في دفاع دورتموند ليحرز الهدف الخامس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتراجع دورتموند، الذي فشل في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة متقدما بنقطتين على شتوتجارت الذي قفز للمركز السادس.