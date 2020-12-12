شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب في مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يلاقي نظيره المقاولون العرب على استاد الكلية الحربية في الجولة الأولى من المسابقة الأكبر محليًا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوالسعود.

خط الدفاع: خالد الحسيني، فاروقا كابوري، حسن الشامي، أمير عابد.

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، أحمد الشيمي، أحمد داوودا، كريم مصطفى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.