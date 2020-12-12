شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يكشف موقفه من اللعب بقميص آخر غير «اليونايتد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، بأنه لا يستطيع رؤية نفسه بقميص آخر غير الخاص بالشياطين الحمر. وأشار راشفورد (23 عامًا)، الذي يعد من نواتج أكاديمية مانشستر يونايتد، إلى أنه لا يرى مستقبله طويل الأمد سوى في قلعة أولد ترافورد، وذلك بحسب ما نُقل موقع «سكاى سبورتس».

وقال راشفورد في هذا الشأن: «بالنسبة لى، لم أنظر بعيدًا عن مانشستر يونايتد، كطفل لم أفكر سوى في مانشستر، ولن يكون الأمر صحيحًا بالنسبة لى أن أرتدى قميصًا آخر». وأضاف: «أرغب فقط في تقديم أفضل ما لدىّ من أجل النادى، وآمل في أن أبقى هنا لفترة طويلة».

وتابع: «كل الأمور الجيدة التي حدثت لى هذا العام أتت بفضل الفرصة التي وفرها لى مانشستر يونايتد منذ أن كنت طفلًا». وأردف: «أنا لا أتذكر فقط العام الماضى أو آخر 5 أعوام، أنا أتحدث هنا عن فترة لم يوجد فيها أي شخص في أسرتى بإمكانه القيادة، وكان هناك أشخاص من اليونايتد يأتون لجلبى إلى التدريبات وإعادتى إلى المنزل مرة أخرى». وواصل: «عندما كنت أبلغ 6 أو 7 أو 8 أعوام، أتحدث عن أوقات وفروا لى الإقامة، في الوقت الذي كانت تعانى فيه أمى في المنزل، الأمر أعمق مما تراه الجماهير، فهم يرون ما يحدث منذ وصولى للفريق الأول، ولكن الرابط بينى وبين اليونايتد أعظم من 5 سنوات، سيكون أعظم من مسيرتى الحقيقية». وأتم: «هم السبب وراء كونى لاعب كرة قدم، منحوا لى الفرصة للتعبير عن نفسى، ووجدوا أنى أمتلك موهبة في كرة القدم».