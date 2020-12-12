شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لرئاسة برشلونة يكشف مفاجأة مدوية عن ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

زعم جوردى فار، المرشح الرئاسى لبرشلونة، أنه إذا فاز فى انتخابات النادى الكتالونى، فإن الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم الفريق، سيوقع على عقد جديد مع البلوجرانا.

وقدم جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، استقالته قبل عدة أشهر، ومن المقرر أن يتم عقد انتخابات جديدة فى يناير المقبل.

ومن المقرر أن ينتهى عقد ميسى مع برشلونة بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ بشكل مجانى فى يناير المقبل.

وخلال تصريحات لإذاعة أوندا سيرو، قال فار: «ميسى يريد البقاء فى برشلونة، هذا ما أعرفه، عائلته تريد البقاء فى برشلونة، وسنعمل من أجل ذلك».

وأضاف: «إذا فزنا بالانتخابات فسوف يجدد ميسى عقده مع النادى، وسيتم تجديد صفقته تلقائيًا فى 25 يناير إذا فزت فى الانتخابات فى اليوم السابق».

كما أكد المرشح الرئاسى لبرشلونة أنه سيسعى لإعادة نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى ملعب كامب نو مجددًا بعد رحيله عام 2017.

وأتم: «التوقيع مع نيمار سيكون بتكلفة ليست ضخمة، لأن الاستثمار سيكون أكبر من الإنفاق».

على جانب آخر، انتصرت المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، الخميس، لبرشلونة بشأن أحقيته فى الحصول على تعويض من سانتوس البرازيلى، بدعوى مخالفة الأخير اتفاقًا قديمًا.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن المحكمة الرياضية أقرت بأحقية برشلونة فى الحصول على تعويض بقيمة 2.9 مليون يورو من سانتوس، بسبب مخالفة الأخير أحد بنود عقد انتقال نيمار دا سيلفا إلى النادى الكتالونى فى عام 2013.

كان عقد نيمار يعطى برشلونة الأفضلية فى التعاقد مع أى لاعب من سانتوس، لفترة محددة، لكن الأخير لم يخطر البارسا بانتقال جابيجول إلى إنتر ميلان فى 2016، وأتم الصفقة دون الحصول على موافقة البلوجرانا.

وكان نيمار قد انتقل من سانتوس إلى برشلونة فى 2013، نظير 57 مليون يورو، عقب منافسة كبيرة من ريال مدريد على الصفقة.

فى سياق آخر، أوضح نادى برشلونة موقفه من عودة المدافع الفرنسى جان كلير توديبو، المعار حاليًا إلى بنفيكا منذ الصيف الماضى، بعقد لمدة عام.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن برشلونة يرفض عودة توديبو، رغم وجود تسريبات من بنفيكا بالرغبة فى الاستغناء عن اللاعب الفرنسى.

وقالت مصادر فى برشلونة إن إعارة توديبو محددة بعام، ولا إمكانية لإعادة اللاعب، كما أن النادى البرتغالى دفع مليونى يورو ولا يمكن إعادتهما.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة أعار توديبو كى يشارك فى عدد كبير من المباريات، لكنه لم يحصل على دقائق مع بنفيكا هذا الموسم.

كما أن خورخى جيسوس، مدرب بنفيكا، انتقد لاعب برشلونة المعار مؤخرًا فى مؤتمر صحفى، قائلًا: «توديبو لن يشارك ضد ستاندرد. ليست لديه جاهزية بدنية أو تكتيكية، كما أنه لم يعمل مع الفريق. إنه ليس أحد اللاعبين الذين أفكر فيهم».