شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات «اليد» الأهلي يفوز على سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على سموحة بنتيجة 36-27، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، وقدم فريق الأهلي خلالها عرضًا قويًّا بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع، وشهد اللقاء تألق لاعبات الأهلي، على رأسهن نصرة عيد والمحترفة سندس حشانة ومنة خالد.

ليواصل «سيدات اليد» بالنادي نتائجه المميزة تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف، والتربع على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري بالعلامة الكاملة.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على أصحاب الجياد بنتيجة 43-19.