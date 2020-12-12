تشكيلة ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020 أعلن أولي غونار ​سولسكاير​ مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيلة الفريق الرسمية في مواجهة مانشستر سيتي في الديربي، على ملعب أولد ترافورد، وذلك في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 19 نقطة بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة. وضمت تشكيلة مانشستر يونايتد كل من: دي خيا- ليندلوف- ماغواير- بوغبا- راشفورد- غرينوود- فريد- فيرنانديز- شاو- وان بيساكا- ماكتوميناي. اما تشكيلة ​السيتي​زن فجاءت على الشكل التالي: إديرسون- والكر- دياز- ستونز- كانسيلو- رودريغو- فيرناندينيو- محرز- دي بروين- سترلينغ- جيسوس.

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