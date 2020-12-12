لايبزيغ يتصدر مؤقتاً.. سقوط مدوي لدورتموند وتعادل ايجابي لمونشنغلادباخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

ضمن منافسات ​الجولة 11​ من ​الدوري الالماني​ لكرة القدم، حقق فريق ​لايبزيغ​ فوزاً مهماً على ضيفه ​فيردر بريمن​ ينتيجة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ريد بول ارينا، ليتربع ابناء المدرب ناغلسمان على صدارة البوندسليغا مؤقتاً.



وبهذا الفوز المهم، رفع لايبزيغ رصيده في النقاط الى 24 نقطة في صدارة الدوري مؤقتاً بفارق نقطو واحدة عن بايرن ميونيخ الثاني، في حين تجمد رصيد بريمن عند النقطة 11 في المركز 13.

وفي الشوط الاول، نجح فريق لايبزيغ في تشكيل ضغط كبير على مرمى بريمن الذي تراجع لاعبوه الى مناطقهم الخلفية، وفي الدقيقة 26 من عمر الشوط حصل لايبزيغ على ركلة جزاء ترجمها مارسيل سابيتزر بنجاح ليمنح فريقه التقدم 1-0، وواصل رجال المدرب ناغلسمان ضغطهم، ونجح الاسباني الدولي داني اولمو من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 41 بعد تمريرة حاسمة من بولسن لينتهي الشوط الاول 2-0.

وفي الشوط الثاني، حاول بريمن العودة الى مجريات اللقاء، بعد اجراء تبديلات على التشكيلة من اجل تنشيط الخط الهجومي، الا ان لايبزيغ تراجع الى مناطقه الخلفية وصد محاولات بريمن الذي سنحت له فرص عدة من اجل تقليص النتيجة، لكنه فشل في ترجمتها في ظل التكتل الدفاعي لابناء المدرب ناغلسمان، ولم تشهد العشر دقائق الاخيرة اي تغيير في النتيجة، ليحصد لايبزيغ ثلاث نقاط هامة في مسيرته بالدوري.

وفي مباراة اخرى، سقط فريق بوروسيا ​دورتموند​ بخسارة كبيرة على ارضه امام ضيفه ​شتوتغارت​ بنتيجة 5-1 على ملعب سغنال ايدونا بارك، ليواصل ابناء المدرب فافر تحقيق النتائج السلبية.

وبهذا الفوز المهم، رفع شتوتغارت رصيده الى 17 نقطة في المركز السادس في حين تجمد رصيد دورتموند عند النقطة 19.

وسجل الهدف الوحيد للبي في بي الشاب جيوفاني رينا في الدقيقة 39، في حين سجل رباعية شتوتغارت كل من سيلاس فامانغيتوكا ( د 26 و 52) فيليب فورستر د60 و تانغي كوليبالي في الدقيقة 63، وانهى نيكولاس غونزاليس على آمال دورتموند بتسجيله الهدف الخامس في الوقت بدل ضائع، ليتعرض رجال المدرب فافر لخسارة ثانية على التوالي.

وسقط بوروسيا مونشنغلابادخ في فخ التعادل الايجابي امام ضيفه هيرتا برلين بنتيجة 1-1.