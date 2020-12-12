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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيولي: لن نتسرع بعودة ابراهيموفيتش وبارما فريق جيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
أكد ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان الايطالي، انه لن يتسرع بعودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هداف الفريق الى التشكيلة.
ويغيب زلاتان عن ميلان منذ الشهر الماضي بعد الإصابة أمام نابولي، ولا يزال يكافح من أجل الحاق بمواجهة بارما، حيث يتصدر الروسونيري ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.
وقال بيولي:" بارما فريق جيد، وسيسبب لنا المشاكل، لذلك علينا أن نكون مستعدين للمباراة".
وعن إبرا:" إنه يخضع للعلاج، ويستهدف العودة امام جنوى، لكن لا نجازف بعودته سريعاً".
واختتم:" أسلوبنا لم يتغيّر بدون إبرا، كل لاعب له خصائص، لياو يتمتع بمزيد من الحرية، وريبيتش ايضاً، بينما إبرا فهو يجمع كل شيء معًا".
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