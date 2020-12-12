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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خيبل المهرة وشعلة عدن يتأهلان الى نهائي بطولة دوري كرة الطائرة للأندية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تأهل فريقا شعلة عدن و خيبل المهرة الى المباراة النهائية لبطولة الدوري العام لكرة الطائرة لفئة الكبار لأندية المحافظات المحررة التي ينظمها الاتحاد العام لكرة الطائرة.
و جرت المباراة الأولى للدور نصف النهائي بين فريقي خيبل المهرة و الميناء عدن ،وانتهت بفوز فريق خيبل بثلاثة أشواط نظيفة 20/25 و 20/25 و 12/25.
و في المباراة الثانية التقى فريقا و في المباراة الثانية التقى فريقا الشعلة عدن و سمعون حضرموت ،و انتهت بفوز فريق الشعلة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد 15/25 و 25/23 و 23/25 و 16/25 .
وستقام غدا المباراة النهائية بين فريقي خيبل و الشعلة و تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين فريقي الميناء و سمعون .
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