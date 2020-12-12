شكرا لقرائتكم رسميا.. رمضان صبحى يغيب عن بيراميدز أمام الزمالك فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشهر الحكم محمد الصباحى البطاقة الصفراء الثانية لرمضان صبحى لاعب بيراميدز، فى نهاية مواجهة الاتحاد السكندرى، بسبب الاعتراض على قرار عدم احتسابه ركلة جزاء لصالحه فى الدقيقة 93 قبل أن يسجل زعيم الثغر الهدف القاتل ويفوز باللقاء.

البطاقة الصفراء الثانية لرمضان صبحى "طرد" ستؤدى لغيابه عن فريقه فى المباراة المقبلة أمام الزمالك، المقرر لها يوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوى، فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى.

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز مثير على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأس.