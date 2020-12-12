شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار 15 لاعباً لمعسكر منتخب شباب الجودو بالفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقيم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو معسكر إعداد للمنتخب الوطني الشاب للجودو، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية خلال الفترة من 19 وحتى 29 ديسمبر الحالي استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي، والاستحقاقات القادمة لمنتخبات الجودو المختلفة.

وأكد الاتحاد ضرورة التزام الجميع بالبروتوكول الصحي الصادر من قبل اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو وكافة الجهات المختصة بالدولة، حرصاً من القيادة الرشيدة على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وشدد الاتحاد على ضرورة إجراء الفحص المخبري (PCR) والتأكد من سلبية النتيجة، ولا يسمح لأي شخص من اللاعبين المختارين أو الجهاز الفني بالانضمام للمعسكرالمقترح بدون إجراء الفحص الطبي والتأكد من سلبية النتيجة بمدة لا تزيد على 72 ساعة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد أن اتحاد المصارعة والجودو حرص على تطبيق اللوائح الخاصة بجائحة كورونا حرصاً على سلامة الجميع،

ويقول الدرعي: «يستهدف المعسكر الداخلي إعداد اللاعبين بعد توقف طويل، إيذاناً باستئناف النشاط الداخلي والمشاركات الخارجية، بعد أن نجح الاتحاد في التعامل مع الجائحة بشكل سليم دون إخلال ببرنامجه».



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