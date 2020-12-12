شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن أمين يكتشف جيلاً جديداً للتعليق على سباقات الخيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

كشف عبدالرحمن أمين مدير عام قنوات دبي الرياضية للخليج الرياضي أنه اختار المعلقين عبدالله السعدي وأحمد العبيدلي المختصين في التعليق على مباريات كرة القدم للدخول في تجربة وتحد جديد بالتعليق على سباقات الخيول، وقال: «وقع الاختيار عليهما وفق معايير دقيقة يأتي في مقدمتها أن نبرة صوتهما تناسب التعليق على سباقات الخيول، فضلاً عن الحضور والتميز وسرعة البديهة».

وقال: «هناك ندرة في معلقي السباقات فلا يوجد في الساحة معي سوى الزميل عبدالله المعمري، لذلك رأيت أن يكون هناك جيل جديد من المعلقين، الرسالة التي أريد أن أوصلها للجميع، أننا في دبي الرياضية ودبي ريسينغ نرحب بالجميع وأبوابنا مفتوحة لكل المواهب في مختلف الرياضات، والحمد لله تلقينا إشادة كبيرة بتجربة السعدي والعبيدلي كأصوات مألوفة في مباريات كرة القدم ولكنها سجلت حضوراً رائعاً في سباقات الخيول».

وحرص عبدالله السعدي على توجيه الشكر إلى عبدالرحمن أمين، وقال: «استفدنا من تجاربه وخبراته كثيراً وعلى المستوى الشخصي أعتبرها تجربة ناجحة جداً، لقد وجدت في سباقات الخيول عالم آخر من المتعة والجمال والإثارة، وخلال فترة وجيزة وجدت نفسي شغوفاً برياضة النبلاء، لقد كانت البداية من المضمامير العالمية خلال فترة الصيف، وما زلت أتعلم وأتمنى أن أوفق في التجربة».

وقال المعلق أحمد العبيدلي: «بدايتي كانت من المضامير البريطانية في أغسطس الماضي بعد أن خضعت لفترة تدريب قصيرة، وتوقعت أن التعليق على سباقات الخيول سهل، ولكن بعد التجربة وجدته أصعب من التعليق على مباريات كرة القدم لأنه يتسم بجمهور شغوف ومختلف وبالسرعة والدقة في المعلومة والحضور الذهني العالي، ولا مجال لأي هفوة، وأعتفد أنني وصلت مرحلة جيدة من الشغف بالفروسية والاستمتاع بأداء الخيول وحفظت شعارات مختلف الإسطبلات والملاك، وكل الشكر للزميل عبدالرحمن أمين الذي أتاح لنا هذه الفرصة التي اعتبرها أنا وزميلي عبدالله السعدي تجربة جديدة وفريدة».