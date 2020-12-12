تعادل سلبى بين الزمالك والمقاولون العرب فى أول ربع ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة بين الزمالك والمقاولون العرب، بالتعادل السلبى بين الفريقان، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز. ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالى: ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالى: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وحميد أحداد وأحمد زيزو. خط الهجوم: مصطفى محمد. بينما دخل المقاولون المباراة بالتشكيل التالى: بينما دخل المقاولون المباراة بالتشكيل التالى: محمود أبو السعود في حراسة المرمى. خط الدفاع: أمير عابد، فاروقا، خالد الحسينى، حسن الشامى. خط الوسط: إبراهيم صلاح ومحمد مجلى وأحمد الشيمى وأحمد داوودا. خط الهجوم: كريم مصطفى وسيف الجزيرى. وشهدت أول ربع ساعة استحواذ للزمالك بنسبة تصل إلى 70%، وسط محاولات هجومية فى أول خمس دقائق مع سيطرة على مجريات الأمور دون خطورة للمقاولون العرب.

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