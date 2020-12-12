شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف بعد تعادل البنك الأهلى مع دجلة: نقطة مهمة وأشكر اللاعبين على الروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الكابتن محمد يوسف، المدير الفنى لنادى البنك الأهلى، عن رضاه التام على أداء فريقه اليوم، فى أول مبارياته بالدورى الممتاز أمام وادى دجلة، مقدما الشكر لللاعبين على روحهم القتالية العالية وإصرارهم على تحقيق هدف التعادل، فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، التى أقيمت، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى من بطولة الدورى.

وقال يوسف، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "الحمد لله.. نقطة مهمة وهدف فى وقت قاتل، يدل على الروح العالية والقتالية التى أحاول غرسها فى اللاعبين، أشكر اللاعبين على الأداء.. وبإذن الله القادم أفضل".





وتعادل فريق البنك الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد يوسف، مع وادى دجلة، بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى جمعهما اليوم، بإستاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز فى الظهور الأول للبنك الأهلى بدورى الأضواء والشهرة، أحرز هدف وادى دجلة صلاح أمين فى الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل عاصم صلاح لفريق البنك الأهلى فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع فى الشوط الثانى.

ونجح محمد يوسف، المدير الفنى للبنك الأهلى، فى العودة للقاء فى أول مباراة بالدورى لاسيما بعد ضم صفقات قوية وصلت لـ 23 صفقة وهم، أحمد على كامل من بيراميدز ومحمد كوفى من سموحة وأحمد ياسين من المقاصة والغينى موسى دياوارا من الإنتاج الحربى وفادى فريد من أسوان ومحمود السيد من المقاولون وأسامة إبراهيم ومحمد مجدى الجمل من الإسماعيلى ومحمد بسيونى ومحمود قاعود من إنبى ومحمد شكرى ومحمد فخرى وشادى رضوان على سبيل الإعارة من الأهلى ومحمد أبو المجد "بوشا" وعاصم صلاح من طلائع الجيش وأحمد ياسر وبهاء مجدى من المصرى وأحمد شرويدة مهاجم حرس حرس الحدود ومعروف يوسف من الزمالك واليونانى بوزاس فاسيليوس من وادى دجلة والتونسى محمد المثنانى من النجم الساحلى ومحمود الزنفلى حارس الاتحاد السكندرى ومحمد هانى لاعب المقاولون الصاعد.

وفى المقابل لم يستطيع اليونانى بابا فاسيلو المدير الفنى لوادى دجلة تحقيق أول انتصار فى المسابقة لتلافى أخطاء الموسم الماضى التى دفعت فريقه للمنافسة على النجاة من الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة للمسابقة بفضل الاستهتار بنتائج الدور الأول للدورى.