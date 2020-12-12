شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتضامن مع الإسماعيلى لدعم الطفلة مريم: شفاءك أهم لدينا من أية بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لافتة إنسانية، تضامن النادى المصرى البورسعيدى، مع شقيقه الإسماعيلى، على دعم الطفلة مريم، المصابة بسرطان الدم، التى طالبت لاعبى الدراويش بالفوز على المصرى، فى مباراة ديربى القناة، المقرر إقامتها مساء غدٍ، الأحد، فى أولى مباريات الفريقين بالموسم الجديد.



الطفلة مريم

وقال النادى البورسعيدى، عبر حسابه على انستجرام: : "على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المهتمة بمتابعة نادى الإسماعيلى الشقيق، انتشرت هذه الصورة للفتاة "مريم" المصابة بسرطان فى الدم والتى تطالب لاعبى الإسماعيلى بالفوز فى مباراة الغد أمام المصرى، لأن هذا الأمر سيسعدها ويرفع من معنوياتها.

وأضاف حساب النادى: "ونحن بدورنا ومن خلال الصفحة الرسمية للنادى المصرى، نرسل برقية حب لابنتنا العزيزة مريم، ونؤكد لها أن شفاءها العاجل بمشيئة الله تعالى أهم لدينا جميعًا من أية بطولات ومباريات قد نتنافس فيها، وأن الجميع داخل بورسعيد الباسلة يدعو بكل صدق لها ولكل المرضى فى كل مكان بالشفاء العاجل بمشيئة الله تعالى".



المصرى

وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، أكد دعمه ومساندته للطفلة مريم المصابة بسرطان الدم، وشدد عثمان على استعداده للتواصل مع أسرة الطفلة للوقوف على احتياجاتها والعمل على تلبيتها بشكل سريع من أجل رفع معاناتها وإعادة البسمة لها.

ووجه رئيس النادى الإسماعيلى، رسالة للطفلة قائلا: "أتمنى من الله عز وجل أن يمن عليكى بالشفاء، سأقوم بتوصيل قميص الفريق يحمل توقيع كل لاعبى الفريق للتعبير منهم عن مساندتك وسأقوم بدعوتك لحضور مباريات الفريق ومساندتهم لحصد مركز مميز بجدول مسابقة الدورى والتتويج بكأس البطولة العربية".

من جانبهم تفاعل لاعبو الإسماعيلى بشكل كبير مع الطفلة مريم، وتعاهدوا على تحقيق الانتصار على الفريق البورسعيدى من أجل تقديم كافة سبل الدعم المعنوى لها والذى سيمثل جانبا كبيرا فى تحسن حالتها الصحية.

يذكر أن والدة الطفلة، بعثت برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أبرز ما جاء فيها أن الطفلة تعشق الإسماعيلى بجنون مثل والدها، وتمنت توصيل رسالة للاعبين بأهمية الفوز فى مواجهة الأحد أمام المصرى البورسعيدى أملا فى رفع روحها المعنوية وتحسن صحتها.