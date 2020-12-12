شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون.. وبن شرقى والونش على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، التشكل الرسمى لمواجهة المقاولون العرب، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمى كالتالى:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وحميد أحداد وأحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:"محمود جنش، الونش، محمد عبد السلام، حمزة المثلوثى، كريم بامبو، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، مصطفى فتحى، أشرف بن شرقى".

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لتحقيق الفوز فى مواجهة المقاولون، لتحقيق انطلاقة قوية فى بداية مسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن الفريق سيكون مقبل على مباريات هامة فى أول 3 لقاءات فى المسابقة حيث ستكون البداية مع مباراة الذئاب، ثم مباراته أمام بيراميدز فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ثم مباراة القمة أمام الأهلى، لذا حرص البرتغالى باتشيكو على تحفيز لاعبيه على ضرورة انطلاقة قوية فى مسابقة الدورى وغلق صفحة الماضى تمامًا، لمُصالحة الجماهير والمنافسة على اللقب المحلى الجديد.

ويستعيد الزمالك عناصره الأساسية فى مباراة المقاولون العرب وعلى رأسهم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعد نهاية إيقافه المحلي الذى تعرض له منذ مباراة المصرى في منافسات الدوري السابق إلى جانب العائدين للفريق من الإعارة على رأسهم الثنائى أحمد فتوح والمغربى حميد أحداد، بعدما تأكدت جاهزية الثنائى للتواجد في المباراة، لذا استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، على الاعتماد على أحمد فتوح، لقيادة الجبهة اليسرى للفريق فى مواجهة الذئاب عقب عودته لصفوف الأبيض هذا الموسم، بعد انتهاء إعارته لنادى سموحة، كما شهدت التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الماضية انتظام الثنائي المغربى محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، بعد التعافي من الإصابات العضلية التي لحقت بهما.

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، المباراة، بهدف مواصلة العروض القوية أمام الفارس الأبيض حيث نجح فريق ذئاب الجبل فى الدور الثانى فى الموسم الماضي، فى تحقيق فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف، ودخل ذئاب الجبل فى معسكر مغلق قبل اللقاء بـ 24 ساعة، حيث ضم المعسكر صفقات المقاولون الجديدة، وأكد عماد النحاس، المدير الفني للفريق، أن الأجهز لخوض اللقاء سيشارك سواء كان من اللاعبين القدامى أو الصفقات الجديدة، مضيفا أن الزمالك رغم الأزمات التى يعانى منها إلا أن الفرق الكبيرة تستطيع أن تتعافى سريعا من أزماتها.

ويأمل الجهاز الفنى للمقاولون فى استغلال الروح الإيجابية بين لاعبى الفريق بعد الفوز مؤخرا على أرتا سولار بعشرة أهداف مقابل هدف فى الدور التمهيدى الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل ذئاب الجبل لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى الدور التمهيدى الثانى.