شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يؤكد استمرار الرقابة على المؤسسات الرياضية وعقاب المخطئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن كل المؤسسات الرياضية تقع تحت رقابة الوزارة للبحث عن أى شيء يحتاج تعديلا أو تقويما، كما أن وزارة الرياضة ستواصل عملها بالرقابة واكتشاف الأخطاء ومعاقبة المخطئ، خاصة أننا لسنا ضد مؤسسة بعينها.

وأضاف صبحى أن هناك من يردد "اشمعنا مؤسسة بعينها"، وهذا غير صحيح، لأننا سنظل نراقب وننظم كل المؤسسات، وهذا جزء من مبادرة لا للتعصب، لأن الهدف توصيل عاملى الأمان والثقة.

وأضاف وزير الرياضة، سيتحمل ما يقال حتى يصل إلى الهدف المنشود مع التحلى بالصبر والحكمة قائلا، "أنا شخصيا هستحمل عشان نوصل للهدف، ويكون عندنا صبر وحكمة".

واختتم الوزير حديثه قائلا، "لا داعى لقلق مؤسسة بعينها بأى شكل من الأشكال، وأقول لهم نقف خلفكم ومعكم، ولا يتم التعديل والتغيير بشكل سريع ولكن كل حاجة هتتعدل وهتكون موجودة فى طريقها السليم، وأطالب الجميع بأن يتعصب لبلده ووطنه، وناديه، على أن يفرغ انفعالاته بما لا يضر الآخر".