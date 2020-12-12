مباشر.. الزمالك 0 - 0 المقاولون العرب.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لاحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الأولى بدوري we المصري.

يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى محمد، حميد أحداد.

البدلاء: محمود جنش، محمود الونش، محمد عبد السلام، حمزة المثلوثي، كريم بامبو، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، مصطفى فتحي، أشرف بنشرقي.

ملخص المباراة

شهدت الدقيقة 6 عرضية للزمالك داخل منطقة جزاء المقاولون اعقبها وعرضية من زيزو تصطدم بمدافع المقاولون وتخرج الى ركنية.

وبعد مرور 8 دقائق ظهر الزمالك متماسكا ومسيطرا على مجريات اللعب، ليلجأ في الدقيق 12 إلى الكرات الطولية.

ومع مرور ربع ساعة من زمن اللقاء، ارسل المقاولون عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة جزاء الزمالك تصل سهلة في يد ابوجبل .

وحاول الزمالك استغلال هجوم المقاولون، مستغلا مهارة شيكابالا، الذي قاد هجمة في الدقيقة 17 انهاها بتسديدة في يد الحارس.

وترجم الزمالك سيطرته لهدف اول في الدقيقة 27، بعد عرضية من الجانب الايمن سددها محمود علاء ليتصدى لها ابو السعود قبل أن تصطدم في خالد الحسيني وتدخل مرماه بالخطأ.