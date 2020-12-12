الجزيري يقود هجوم المقاولون العرب أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في مستهل مشوار الفريقين بمسابقة دوري we المصري. وقرر النحاس الدفع بالتونسي سيف الدين الجزيري في الخط الأمامي للمقاولون العرب وخلفه 3 لاعبين. وجاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود أبو السعود. خط الدفاع: حسين الشامي، خالد الحسيني، فاروقا، أمير عابد. خط الوسط: ابراهيم صلاح، محمد مجلي، أحمد الشيمي، داودا، كريم مصطفى. خط الهجوم: سيف الجزيري. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمد حمدي زكي، محمد سالم، أحمد عبد العزيز زيزو، يوسف الجوهري، أحمد كابوريا، محمد عصام، باسم علي".

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