مباشر - دربي مانشستر.. يونايتد وسيتي.. بداية المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي التي تقام اليوم السبت ضمن الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد أولد ترافورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، أمام مانشستر سيتي فيحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة ولكل منهما مباراة مؤجلة.

وتكون تشكيل مانشستر يونايتد من: ديفيد دي خيا، وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو، فريد، بول بوجبا، برونو فيرنانديز، ماكتومناي، ماركوس راشفورد، ماسون جرينوود.

وتكون تشكيل مانشستر سيتي من: إيدرسون، كايل وواكر، روبن دياز، جون ستونز، كانسيلو، رودريجو، فيرناندينيو، رياض محرز، كيفن دي بروين، رحيم ستيرلينج، جابريل جيسوس.

أحداث المباراة

مع مرور 15 دقيقة من عمر المباراة لن تظهر علامات السيطرة لأي من الفريقين على أجواء اللقاء، حيث تكسرت المحاولات من جانب الفريقين عندم أقدام المدافعين ولم يظهر الحراس على الإطلاق.

وأهدر جابريل جيسوس فرصة من أجل التقدم في الدقيقة 24 بعدما حصل على كرة من الخلف للأمام وصوبها مباشرة لكن أتت أعلى من العارضة.

وسنحت فرصة أخرى لصالح مانشستر سيتي من ركلة ثابتة في الدقيقة 27 على الجانب الأيسر أرسلها كيفن دي بروين إلى منطقة الجزاء لكن جون ستونز لم يستقبلها بالقوة الكافية وأمسكها ديفيد دي خيا.

تابعونا لمزيد من التفاصيل..