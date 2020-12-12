محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أعلن جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه في مواجهة المقاولون العرب بالجولة الأولى من مسابقة دوري We المصري.
ويشهد تشكيل الزمالك تواجد أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر، مع تواجد محمد عبد الغني في قلب الدفاع وجلوس محمود حمدي "الونش" على مقاعد البدلاء.
ويظهر حميد أحداد في الخط الهجومي للزمالك إلى جانب مصطفى محمد، مع معاونة من الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويتكون تشكيل الزمالك من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا".
خط الهجوم: مصطفى محمد، حميد أحداد.
البدلاء: محمود جنش، محمود الونش، محمد عبد السلام، حمزة المثلوثي، كريم بامبو، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، مصطفى فتحي، أشرف بنشرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الزمالك.. فتوح وأحداد أساسيان.. وبنشرقي بديلًا أمام المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.