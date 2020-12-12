محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه للملاقاة مصر المقاصة مساء غدًا، الأحد، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري We المصري.
وقرر موسيماني استبعاد كلًا من مروان محسن، جونيور أجايي، حسين الشحات وكريم وليد "نيدفيد" بسبب الإصابات التي يعانون منها.
كما استبعد موسيماني الثلاثي وليد سليمان، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان "بيكهام" بعد أيام قليلة من شفاءهم من الإصابة بفيروس كورونا.
وشهدت قائمة الأهلي تواجد الثنائي محمد شريف وصلاح محسن لقيادة الخط الهجومي للأهلي، مع طاهر محمد طاهر.
وتضم قائمة الأهلي كلًا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، محمد هاني، أيمن أشرف.
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، أكرم توفيق وجيرالدو، طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة الأهلي.. شريف وصلاح يقودان الهجوم.. واستبعاد الثلاثي المتعافي من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.