"صورة مع الخطيب تشعل معركة كلامية ".. التفاصيل الكاملة لخناقة أمير مرتضى وميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اشتعلت معركة كلامية شهدت تجاوزات متبادلة بين أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومديره الفني الأسبق وأمير مرتضى منصور نجل رئيس النادي الأبيض "الموقوف" والمشرف العام السابق على فريق كرة القدم.

وبدأت شرارة الأزمة بعد نشر ميدو لصورة تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ليعلق أمير مرتضى منصور على حسابه الشخصي عل نفس المنصة" إلى مزبلة التاريخ" دون الإشارة للأول.

وتعرض مهاجم الزمالك الذي يلقب بـ "العالمي" لهجوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب صورته مع الخطيب ليعلق :"بتشتم من امبارح أنا وعيلتي علشان اتصورت مع كابتن محمود الخطيب، الله يخرب بيت اللي باعلكوا التعصب وباعلكوا فكرة العداء وأن احنا بيننا حرب، الله يخرب بيت اللي بدع اللجان الألكترونية والتريندات، الله يخرب بيت العيال بتوع السوشيال ميديا اللي بيوزعوا صكوك حب الزمالك ".

وربط بعض منتقدي "ميدو" بين ما كتبه أمير وتوقيت نشر ميدو للصورة ليفتح الأول النار على المشرف العام السابق على الكرة بالزمالك وعلى والده مرتضى منصور الذي تم استبعاده من رئاسة النادي الأبيض.

وقال ميدو لأمير :" أنت من غير أبوك ولا حاجة ولا حد يعرفك، أنت مين".

وواصل ميدو هجومه على مرتضى منصور وأمير خلال فيديو ومداخلة هاتفية متهماً رئيس الزمالك السابق بـ "البلطجة" ومتوعداً المشرف العام السابق على الكرة.

ووجه ميدو رسالة للجماهير قائلاً "على فكره لو شوفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم هروح اتصور معاه وده اللي اتربيت عليه اني احترم الكبير وأقدره واحترم الناس اللي عملت تاريخ ، ده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا اي حد اجتهد واخلص لبلده ولعائلته".

ونشب في عام 2016 معركة كلامية مشابهة بين ميدو ومرتضى منصور تراشق خلالها الطرفان بالاتهامات قبل أن تنتهى الأزمة بالتصالح وتعود العلاقة وخاصة التي تربط نجم الزمالك بالثنائي أحمد وأمير مرتضي واللذان استضافهما في بداية برنامجه "أوضة اللبس".