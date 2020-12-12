عبد الله السعيد يُعادل الخطيب في قائمة نادي المائة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أحرز عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز، هدفًا في شباك نادي الاتحاد السكندري، في افتتاح أول جولات دوري we المصري لموسم 2020-2021.

وسجل السعيد أول أهداف فريقه في الموسم الجديد بعد كرة عرضية وصلت له داخل منطقة الجزاء، وارتقى لها وحولها برأسه ليسكنها شباك الاتحاد.

ووصل عبد الله السعيد إلى هدفه رقم 109 فى تاريخه بالدورى المصري.

ونجح صانع ألعاب بيراميدز من معادلة رقم أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، في قائمة نادي المائة بالدوري المصري.

قائمة أعضاء نادي المائة في الدوري المصري:

1- حسن الشاذلي - 173 هدفا.

2- حسام حسن - 168 هدفا.

3- السيد الضظوي - 127 هدفا.

4- مصطفى رياض - 122 هدفا.

5- محمود الخطيب وعبد الله السعيد - 109 هدفا.