شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالمنصف يحقق إنجازًا تاريخيًا ويُعادل رقم «توتي» و«مالديني» ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق محمد عبدالمنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، إنجازاً تاريخياً بمشاركته اليوم أمام فريق البنك الأهلي في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وبات «أوسا»، صاحب الـ 43 عاماً، صاحب 25 موسماً متتالياً من المشاركة في الدوري المصري، معادلاً رقم النجمين فرانشيسكو توتي وباولو مالديني في الدوري الإيطالي، اللذين شاركا في 25 موسماً متتالياً بالكالتشيو.

وبدأت مشاركات عبدالمنصف في الدوري المصري منذ موسم 1997-1998 مع فريق مزارع دينا، قبل الانتقال لصفوف الزمالك، ثم مشواره مع إنبي والاتحاد السكندري ووادي دجلة.

ويفصل «أوسا» مشاركة أخرى في الموسم المقبل مع أحد أندية الدوري المصري من أجل معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم النجم هوجو جاتي، صاحب الـ 26 مشاركةً متتاليةً في الدوري الأرجنتيني.