شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش: سأعتزل كرة القدم في هذه الحالة فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، عن تجربته الحالية مع الروسونيري، وتوقيت اعتزاله لكرة القدم.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «اعتزال كرة القدم؟ سأستمر في الملاعب حتى لا أستطيع القيام بهذه الأشياء التي أفعلها الآن».

وأضاف النجم السويدي: «يجب فقط أن أحافظ على لياقتي البدنية، بينما ستحل كل الأمور الأخرى من تلقاء نفسها».

وتابع: «ميلان الآن في حالة لا تصدق. نحن نقوم بعمل رائع هذا الموسم، لكننا لم نفز بأي شيء بعد، علينا أن نضع ذلك في الاعتبار».

وواصل: «المقارنة بين تجربتي الأولى والثانية مع ميلان؟ في المرة الأولى جئت إلى نادٍ يقاتل من أجل اللقب، وفي المرة الثانية جئت لإعادة النادي والفريق إلى القمة».

وأتم: «إنه تحد مختلف، وهذا الأمر الذي أحبه، لأن عندما يقولون إن الأمر صعب للغاية، ويكاد يكون مستحيلًا، هنا أريد الظهور في الصورة. أشعر في هذه المواقف أنني مازلت على قيد الحياة».