شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول.. «إكرامي» ورمضان صبحي يقودان تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود شريف إكرامي ورمضان صبحي تشكيل نادي بيراميدز في مباراة، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء، أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

شريف إكرامي، عبدالله بكري، أحمد سامي، أحمد توفيق، نبيل عماد دونجا، محمود حمادة، محمد فاروق، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، محمود وادي.

البدلاء: مهدي سليمان، أحمد أيمن منصور، طارق طه، محمد فتحي، إسلام عيسى، أحمد الشيخ، جون أنطوي، دودو الجباس.