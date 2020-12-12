شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول.. «إكرامي» ورمضان صبحي يقودان تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود شريف إكرامي ورمضان صبحي تشكيل نادي بيراميدز في مباراة، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء، أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
شريف إكرامي، عبدالله بكري، أحمد سامي، أحمد توفيق، نبيل عماد دونجا، محمود حمادة، محمد فاروق، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، محمود وادي.
البدلاء: مهدي سليمان، أحمد أيمن منصور، طارق طه، محمد فتحي، إسلام عيسى، أحمد الشيخ، جون أنطوي، دودو الجباس.
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