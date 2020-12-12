شكرا لقرائتكم موسيمانى يعلن قائمة الأهلى أمام المقاصة.. غياب أجاى والشحات ومروان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلى بمدينة السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وبذلك يفقد الأهلى أكثر من لاعب فى مباراة الغد يأتى فى مقدمتهم الثلاثى المُصاب جونيور أجاى ومروان محسن وحسين الشحات.

من ناحية أخرى عقد بيتسو موسيمانى محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة،وشهدت المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق المنافس، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلى بمدينة السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز.

وتحدث موسيمانى عن أهمية مباراة مصر المقاصة فى ضربة البداية ببطولة الدورى وضرورة التركيز فى المسابقة منذ بدايته من أجل تحقيق أهداف الفريق فيها والحفاظ على اللقب الذى يحمل الأهلى لقبه 42 مرة.